Qatar 2022 : Cyril Hanouna demande à Didier Deschamps de laisser marquer la Tunisie

Alors que Cyril Hanouna, animateur de l’émission ‘‘De 6 à 7’’ sur la chaîne C8, demande à Didier Deschamps, sur un ton humoristique, de laisser marquer la Tunisie, son pays natal, étant donné que les Bleus sont déjà qualifiés pour le second tour de la Coupe du monde Qatar 2022, le coach français, lui, promet de «ne laisser aucun répit aux Tunisiens.» Vidéo.

Le sélectionneur de l’équipe de France, dont l’équipe affrontera la Tunisie, ce mercredi 30 novembre à 16h00, heure tunisienne, pour leur 3e match de groupe, a indiqué, lors d’une conférence de presse, ce mardi 29 novembre, que les Bleus n’ont plus besoin de points, après avoir assuré leur qualification, mais il s’est empressé d’ajouter : «Nous devons rester prudents parce c’est un match international, face à un adversaire coriace qui compte saisir sa dernière chance de qualification (…) On ne veut laisser aucun répit à la Tunisie dans ce match».

«On va jouer pour réaliser le meilleur résultat possible. La situation actuelle me permet de mieux gérer la rencontre (…) On va affronter un adversaire qui a besoin de victoire pour se qualifier. Je vais prendre mon temps pour déterminer mon onze de départ mais il y aura sûrement des changements», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne va pas dévoiler pour l’instant la formation qu’il compte aligner, et que cette information sera rendue publique à une heure et demie du coup d’envoi.

De son côté, le milieu de terrain de l’équipe de France Aurélien Tchouaméni a indiqué, lors de la même conférence de presse, que les Bleus vont tout faire pour gagner leur dernier match de poule face à la Tunisie.

«La Tunisie est une très bonne équipe, ce sera un match rugueux face à un adversaire qui aura à cœur de tout faire pour l’emporter (…) On a des millions de supporters qui nous soutiendront devant leurs télé et au stade (…) On se doit de tout faire pour gagner ce match», a-t-il dit.

Autant dire que Cyril Hanouna et 12,5 millions de Tunisiens vont devoir retenir leur souffle en espérant que les coéquipiers de Kylian Mbappé n’appuient pas trop sur l’accélérateur, au risque de voir beaucoup de joueurs Rouge et Blanc plantés sur le gazon (et c’est le cas de le dire).

I. B.

Vidéo.