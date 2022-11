Jeu Waffi : Tunisie Télécom offre deux box Bein

A l’occasion du mondial de football, Tunisie Télécom organise un jeu-concours nommé Waffi, du 18 novembre au 20 décembre 2022, où 3 box Bein et 3 abonnements Waffi (3 mois, 6 mois et 1 an) sont en jeu.

Hier, Tunisie Télécom a communiqué le nom de deux vainqueurs ayant gagné, chacun, un box Bein. Il s’agit de Hichem Ouerghi et Walid Krimi.

Pour participer, il suffit d’être un client Waffi, ou d’envoyer une demande à cet effet à l’adresse de Tunisie Telecom, direction centrale des affaires commerciales et marketing, Les Jardins du Lac 2, 1053 Tunis.

Plus d’informations sur ce numéro de service client : 1298.

