Nouvelle plainte initiée par la ministre de la Justice contre Ghazi Chaouchi : Attayar dénonce et accuse

Le Courant Démocrate (Attayar) a annoncé, dans la soirée de ce mercredi 30 novembre 2022, que son secrétaire général Ghazi Chaouchi est à nouveau poursuivi par la ministre de la Justice Leila Jaffel. Le parti dénonce «une atteinte aux droits et aux libertés et des dossiers fabriqués par l’autorité putschiste».

Tout en exprimant sa solidarité avec Ghazi Chaouachi, Attayar précise que ce dernier est poursuivi sur la base de l’article 54, et a par ailleurs également exprimé son soutien à «toutes les femmes et hommes tunisiens victimes de harcèlement judiciaire, de violences policières et d’abus économiques et sociaux».

La même source a également condamné une «répression systématique des libertés et une violation croissante des droits par le président de la république et ses associés», tout en réaffirmant sa détermination «à continuer à affronter le coup d’État jusqu’à ce qu’il tombe et que Kaïs Saïed et ses collaborateurs en portent la responsabilité politique et pénale».

Y. N.