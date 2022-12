Ahmed Rejeb : «Les médicaments vétérinaires sont nuisibles pour l’être humain»

Le doyen des médecins vétérinaires tunisiens, Ahmed Rejeb, a mis en garde, contre l’utilisation anarchique des médicaments pour animaux, qui peuvent avoir de graves répercussions sur la santé humaine.

Ahmed Rejeb, qui intervenait aujourd’hui, jeudi 1er décembre 2022, dans la Matinale de Shems FM, a déclaré que lors de l’administration de médicaments à un animal, il y a une période de latence pendant laquelle le propriétaire du troupeau est tenu de ne pas abattre l’animal et de ne pas vendre son lait pendant une période pouvant aller jusqu’à 300 jours.

En médecine, la période de latence désigne la période sans symptômes cliniques entre l’exposition d’un tissu biologique à un agent pathogène et la réponse du tissu.

«Donner des médicaments de manière anarchique et ne pas respecter le délai de latence fait que des résidus de ces médicaments se retrouvent dans le lait ou la viande et peuvent provoquer des perturbations endocriniennes et des maladies comme le cancer et l’infertilité chez les femmes et les hommes, et l’autisme chez les enfants», a expliqué le vétérinaire, en rappelant que de 60 à 70% des maladies d’origine microbienne chez les humains sont d’origine animale.

Les vétérinaires ont d’ailleurs observé, il y a deux jours, un rassemblement de protestation devant le ministère de la Santé, à Tunis, pour revendiquer l’exclusivité de la prescription des médicaments pour animaux qui ne doivent pas être utilisés de manière non-contrôlée par des spécialistes.

Dr Ahmed Rejeb a rappelé à ce propos un chiffre choquant : sur les 360 municipalités que compte la Tunisie, seules 18 disposent d’un vétérinaire pour leurs différentes activités liées à la santé animale.

I. B.