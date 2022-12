Exposition «Artisane» au Palais Kheireddine à Tunis

Le Palais Kheireddine, dans la médina de Tunis, accueillera du 3 au 11 décembre 2022 l’exposition collective de femmes artisanes tunisiennes, organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, en partenariat avec le Canada.

Intitulée «Artisane», l’exposition est le couronnement d’une expérience lancée en mars 2022, au cours de laquelle plus de 250 artisanes ont participé, parmi lesquelles plus d’une trentaine présenteront une variété de produits de l’artisanat, de nombreuses spécialités à savoir la tapisserie, la poterie, la joaillerie, les produits de vannerie, le tissage à la main et la broderie dont certaines sont menacées de disparition.

Ces femmes sont originaires des gouvernorats de Gabès, Kébili, Tataouine, Gafsa, Tozeur et Médenine.

Chaque artisane possède un savoir-faire qui lui est propre et une technicité unique, mais elles partagent toutes un objectif commun : faire connaître leur travail au plus grand nombre.

Cette expérience s’inscrit dans le cadre du programme conjoint PNUD-Onu Femmes «Faire face au prix de la violence sociale et économique dans la Tunisie post Covid-19» financé par le Canada.

«Les femmes ont été affectées d’une manière disproportionnée par la pandémie de la Covid-19. Pour le Canada, la croissance inclusive et l’égalité des genres sont au cœur de notre politique d’aide internationale féministe», souligne Lorraine Diguer, ambassadrice du Canada en Tunisie. Elle ajoute : «Avec ce projet, le Canada a contribué à lutter contre les violences basées sur le genre et à appuyer des femmes entrepreneures et artisanes extraordinaires afin qu’elles soient plus résilientes face aux crises et qu’elles continuent à développer leurs activités».

Le programme vise principalement à concevoir des produits de haute qualité destinés aux nouveaux marchés, et à former des artisanes sur des réflexes de professionnels sur plusieurs aspects du produit, tels que le choix des couleurs, l’image de marque ainsi que les méthodes de présentation et de communication autour des produits.

Le PNUD a cherché des solutions adaptées à chaque artisane ou groupe d’artisanes pour gagner en autonomie financière, en encourageant leur participation à réfléchir au renforcement de leur travail et à le transformer en projets exportables au niveau local, national et international, qui leur donnent les moyens de se protéger des crises actuelles et futures.

«Le Pnud en Tunisie priorise la lutte contre les violences basées sur le genre, qu’elles soient économiques, sociales ou physiques», explique Céline Moyroud, la représentante résidente. «Nous appuyons les personnes les plus vulnérables et particulièrement les femmes en favorisant leur réinsertion et leur résilience économique, qui sont des étapes essentielles pour leur protection contre toutes formes de violence», ajoute-t-elle.

Le programme, que l’exposition «Artisane» clôture, est l’une des actions du PNUD en appui matériel et technique aux femmes dans le Sud pour leur donner tous les outils et capacités nécessaires vers l’autonomie et la résilience économique.

«Artisane» se déroule au moment de la campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre. Cette campagne offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, une stratégie dans laquelle s’intègre parfaitement «Artisane».

