Tunisie : Convoqué par le Pôle antiterroriste, Noureddine Bhiri dénonce «des dossiers fabriqués»

Noureddine Bhiri dirigeant du parti islamiste Ennahdha a annoncé, ce vendredi 2 décembre 2022, qu’il a été convoqué à comparaître, en tant qu’accusé devant le Pôle judiciaire antiterroriste. «La campagne de harcèlement se poursuit», a-t-il notamment commenté.

L’ancien ministre de la Justice précise en avoir été informé ce soir par l’un de ses fils qui a reçu la convocation, ce jour à 15h, ajoutant qu’il devra comparaître le 6 décembre courant devant le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste.

«En attendant d’en savoir plus, je pense très probablement que mon implication dans cette affaire émane d’une décision de Leila Jaffal, chargée du ministère de la Justice par Kaïs Saïed», a-t-il commenté dans un post publié sur son compte Facebook, en dénonçant des «dossiers fabriqués».

Noureddine Bhiri a également dénoncé «une menace pour l’État, les droits et les libertés», en concluant : «Cela ne fera que renforcer notre implication dans la résistance civile pacifique contre ce maudit coup d’État, peu importe le prix à payer…. Oui à l’indépendance de la justice, et non à l’utilisation des juges dans les querelles politiques».

Y. N.