Tunisie : arrêt de la production à la cimenterie de Bizerte

La production est arrêtée à l’usine des Cimenteries de Bizerte en raison de la pénurie des matières premières qui proviennent des carrières de la région.

C’est ce qu’a annoncé Sohaib Ben Youssef, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des cadres de la société Les Cimenterie de Bizerte, ce samedi 3 décembre 2022, en expliquant que la pénurie des matières premières est due au fait que l’entreprise n’exploite plus l’une des carrières de la région en raison de l’incapacité des autorités régionales à mettre en œuvre la décision d’évacuation des terres où se trouve ladite carrière et qui avait été prise depuis quatre mois, ce qui a conduit à l’épuisement des stocks et à l’arrêt de production.

Face à cette situation, le directeur général de la société a fait allusion à la possibilité de recourir au chômage technique dans l’usine et le syndicat a émis un avis de grève pour les 6 et 7 décembre, surtout après l’échec de la séance de réconciliation qui a eu lieu hier, au siège du gouvernorat de Bizerte, présidée par le premier délégué de Bizerte, et en présence du Pdg de l’entreprise, Chedly Saidani, Raja Ben Kassoula, représentant le ministère de l’Industrie, Mohsen Ouji pour la Fédération du bâtiment et du bois et Bassem Ben Turkia pour l’Union régionale du travail de Bizerte.

I. B.