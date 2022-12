Décès de Hammadi Bousbia, l’un des pionniers de l’industrie tunisienne  

Hammadi Bousbiaâ, homme d’affaires et personnalité du football en Tunisie, vient de décéder aujourd’hui, dimanche 4 décembre 2022. Il faisait partie des pionniers de l’industrie nationale.

PDG de la Société frigorifique et brasserie de Tunisie devenue la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT), la plus importante capitalisation de la Bourse de Tunis, ce natif de Bab Jedid, à Tunis, a présidé le Club africain en 1988-1989 et 1993-1994. Il et resté très proche de ce club omnisport, dont il fut jusqu’à sa mort, l’un des plus importants donateurs et sponsors, à travers la SFBT.

Ancien commis de l’Etat, feu Bousbia a accompagné la naissance et l’évolution de la Banque centrale de Tunisie aux côtés de son fondateur, Hedi Nouira. C’est là que cet ancien du collège Sadiki, diplômé en droit de l’Institut de hautes études de Tunis, apprendra les arcanes de la finance et se familiarisera avec l’économie et la gestion.

Cependant, c’est «une mise à l’écart en 1980, sous le gouvernement Mzali, suite à la restructuration de la Banque Centrale, à l’initiative de M. Mansour Moalla, lui a permis de devenir ce qu’il est actuellement, c’est-à-dire à la tête d’un des plus grands groupes de Tunisie, sinon le plus grand », lit-on dans un portrait que lui avait consacré le magazine Leaders.