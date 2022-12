Me Harrath affirme que Khiari souffre d’une tumeur et dénonce une «violation de son droit à l’accès aux soins»

A l’issue d’une visite qu’elle a rendue à son client l’ancien député Al-Karama Rached Khiari à la prison de la Mornaguia, Me Ines Harrath a affirmé que ce dernier souffre d’une tumeur et dénonce une «violation de son droit en tant que détenu à l’accès aux soins», tout en indiquant qu’il ne bénéficie d’aucun traitement à ce jour.

Dans un post publié lundi 5 décembre 2022 sur son compte Facebook, l’avocate a ajouté que Rached Khiari, détenu depuis plus de 4 mois, les a informé de sa maladie, en ajoutant avoir reçu la visite de cinq médecins différents pendant cinq jours consécutifs : «Ils se sont contentés d’examiner la tumeur sans proposer de traitement», a-t-elle dénoncé.

«A ce jour, il n’a reçu aucun médicament et n’a subi aucun examen sérieux, et la tumeur continue de grossir…», ajoute encore la même source, avant de conclure : «Nous tenons les autorités responsables de cette négligence et de ses éventuelles conséquences»

