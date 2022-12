Programmation cinématographique autour du football à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueille dès aujourd’hui, mardi 6 décembre, le nouveau cycle de projection « Cinéma et football ».

Le public de la Cinémathèque a rendez-vous dès ce soir et jusqu’au 10 décembre avec une sélection de films tunisiens et étrangers autour du plus populaire des sports, le football.

Le programme comprend des projections quotidiennes de cinq films sortis entre 1972 et 2019. Parmi cette sélection, figure les deux films tunisiens « La coupe » de Mohamed Damak (1985) et « Sur la transversale » de Sami Tlili (2019).

Le programme démarre avec le film allemand « The goalie’s anxiety at the penalty kick » de Wim Wenders (1972).

Le programme complet

F.B