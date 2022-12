Tunisie : report de l’audition de Noureddine Bhiri dans l’affaire des nationalités et des passeports

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a décidé de reporter, au 4 janvier 2023, l’audition du dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, dans l’affaire dite des «nationalités et passeports», a indiqué son avocat Samir Dilou, cité par Mosaïque FM.

Cette affaire, rappelons-le, a été révélée il y a plus d’un an et elle concerne l’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière contraire à la réglementation en vigueur, qui plus est, à des personnes étrangères qui n’y avaient pas droit.

Me Dilou a ajouté que l’audition de Bhiri n’a pas eu lieu aujourd’hui et que ce dossier comprend un certain nombre d’autres accusés, dont l’ancien secrétaire général du mouvement islamiste et ancien chef de gouvernement Hamadi Jebali, qui sera entendu demain, ainsi que deux juges qui avaient précédemment traité le dossier.

Rappelons que le premier juge d’instruction du bureau 23 du Pôle judiciaire antiterroriste chargé de l’affaire avait prononcé, en novembre dernier, deux interdictions de voyager à l’encontre des deux anciens dirigeants islamistes.

Il convient également de noter que les recherches dans le dossier de l’affaire incluent des employés du ministère de la justice et certains magistrats qui ont été révoqués par un décret présidentiel en juin dernier.

