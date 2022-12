Féminicide à Mnihla : Une mère de 4 enfants tuée à coups de couteau par son mari !

Une femme de 27 ans mère de 4 enfants a été tuée, ce mercredi 7 décembre 2022, à coups de couteau par son mari, chez eux à Mnihla (gouvernorat de l’Ariana).

C’est ce que vient d’indiquer le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors, dans un communiqué publié ce soir, en précisant que ses services ont constitué une cellule d’urgence afin de prendre en charge les enfants de la victime et pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur intérêt.

Le délégué général de la protection de l’enfance a assisté à l’audition des grands-mères des enfants, en coordination avec les représentants de la protection de l’enfance de l’Ariana, indique encore le ministère, en ajoutant qu’il a été constaté que la victime de 27 ans, mère de quatre enfants dont l’aîné est âgé de 10 ans, s’est mariée en dessous de l’âge légal.

Il a été décidé de placer les enfants de la victime dans une institution pour une prise en charge psychologique, en attendant l’achèvement de l’enquête et des mesures, en coordination avec les autorités judiciaires.

Le Ministère de la Famille a exprimé, à l’occasion, sa ferme condamnation de la récurrence des assassinats des suites de violences conjugales dont sont victimes les femmes, tout en renouvelant son appel à la mise en œuvre ferme et effective des dispositions de la Loi fondamentale n° 58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Dans son communiqué, il a également appelé toutes les structures intervenantes, notamment les composantes de la société civile et les médias, à agir ensemble pour lutter contre la propagation de la violence et de s’opposer fermement à la normalisation de tous les aspects de la violence à l’égard des femmes et à rompre le silence, en rappelant que les cas de violence peuvent être signalés au numéro vert gratuit 1899, accessible 24h/24 et tous les jours de l’année.

Y. N.