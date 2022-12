Tunisie : Cinq partis de l’opposition appellent les Tunisiens à manifester «pour défendre la démocratie»

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme célébrée le 10 décembre de chaque année, cinq partis de l’opposition, à savoir Al-Qotb, Al-Joumhouri, Attayar, le Parti des travailleurs et Ettakatol, ont appelé les Tunisiens à manifester à Tunis, «pour défendre la démocratie, rejeter la mascarade électorale et préserver les droits et libertés publiques et individuelles».

Les cinq partis organisent ainsi une marche samedi prochain, qui débutera à 11h près de la station de métro Le Passage, au centre-ville de Tunis jusqu’à l’avenue Habib Bourguiba, sous le slogan « Libertés ! Libertés ! Le régime tyrannique est terminé».

Rappelons que ces 5 partis opposés au président Kaïs Saïed et au processus du 25 Juillet, qu’il qualifient de coup d’État, avaient également appelé les Tunisiens à boycotter les prochaines législatives, en affirmant que celles-ci «ne respectent pas les standards les plus élémentaires d’intégrité, de transparence et de démocratie»

Tout en dénonçant une «série de violations des principes démocratiques», ils ont aussi appelé les forces civiles et politiques à s’unir «pour sauver le pays».

Y. N.