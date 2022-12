Tunisie – Ghazi Chaouachi : «Les législatives seront une mascarade»

Le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, est revenu, ce mercredi 7 décembre 2022, dans une déclaration accordée à Diwan FM, sur la situation politique actuelle en Tunisie, et notamment les élections du 17 décembre.

Chaouachi a rappelé que son parti, ainsi que les 4 autres qui forment la « quintette démocratique » invitent les Tunisiens à boycotter ces législatives. Lesquelles «ne peuvent être ni démocratique ni transparentes ni produire un parlement respectable, capable de jouer son rôle législatif et constitutionnel», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Je pense que ces élections vont échouer et seront une mascarade comme ça a été le cas avec la consultation nationale et le le comité national qui avait été créé à cet effet, ainsi que le référendum auquel une minorité du peuple a participé»

L’ancien ministre a, par ailleurs, estimé que qu’un parlement pour la forme est la volonté du président de la république Kaïs Saïed, «qui ne veut pas, selon lui, d’institution constitutionnelles fortes et capables de jouer pleinement leurs rôles.»

C. B. Y.