Condamné à 7 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, un takfiriste arrêté à Tébourba

Fin de cavale pour un terroriste condamné à 7 ans de prison, qui vient d’être arrêté dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 décembre 2022, à Tébourba au gouvernorat de la Manouba.

Suite à une opération menée par la brigade d’investigation et de recherche de Tébourba et l’unité antiterroriste de Tunis relevant de la garde nationale, le suspect condamné par contumace à 7 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation terroriste a été localisé et arrêté à Tébourba.

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que le takfiriste fait aussi l’objet de mandats de recherche pour des affaires similaires, en précisant qu’il a été placé en détention, sur ordre du parquet.

Y. N.