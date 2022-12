JTC 2022 : Raoudha Abdallah en concert sur l’avenue Habib Bourguiba

Dans le cadre des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022), plusieurs concerts ont lieu sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Hier le public avait hier rendez-vous avec un concert de la chanteuse Raoudha Abdallah.

Comme chaque année, les JTC prévoient en plus de la compétition officielle et des différentes sections parallèles autour du théâtre tunisien, africain, arabe et international, différents autres événement dédiés à d’autres expressions artistiques, notamment la musique.

Plusieurs concerts gratuits ont lieu tout au long du festival qui a démarré le 3 décembre et se clôture ce samedi. Le public a l’occasion de découvrir chaque soir de nouveaux artistes tunisiens qui se produisent sur la scène installée au cœur de l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis. Hier, le public avait rendez-vous avec la chanteuse à la voix envoûtante Raoudha Abdallah.