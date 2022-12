Neji Jalloul : «Le pouvoir et l’opposition ont échoué, les Tunisiens ne leur font plus confiance»

Le chef du parti de la Coalition nationale tunisienne, Neji Jalloul, a déclaré que la scène politique actuelle souffre d’un pouvoir défaillant et d’une opposition qui l’est encore davantage.

Intervenant aujourd’hui, mercredi 7 décembre 2022, dans l’émission Studio Shems, Neji Jaloul a imputé l’échec de l’opposition à sa dispersion et son incapacité à unifier ses rangs. «Le peuple tunisien boycotte aujourd’hui tous les politiciens et se noie dans ses problèmes quotidiens», a déclaré l’ancien ministre de l’Education, tout en mettant en garde contre ce qu’il a appelé «le manque de confiance des Tunisiens dans les solutions collectives et son recours aux solutions individuelles, qui ont conduit à des phénomènes dangereux, notamment la migration irrégulière.»

Neji Jalloul a par ailleurs souligné l’importance du dialogue entre les différentes parties pour trouver des solutions efficaces aux problèmes des Tunisiens, plutôt que de se laisser occuper par les conflits politiques.

Rappelons que le parti de la Coalition nationale tunisienne avait lancé, le 13 novembre dernier, une initiative nationale avec le soutien de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), réunissant partenaires sociaux, partis politiques, organisations et experts, pour élaborer un document d’orientation visant à faire face à la crise politique, économique et sociale dans le pays. Cette initiative semble avoir fait un flop monumental d’où la rage de Neji Jalloul contre les partis de l’opposition.

I. B.