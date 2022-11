Tunisie : le parti de la Coalition nationale veut rassembler l’opposition    

Le parti de la Coalition nationale tunisienne (CNT) envisage de lancer une initiative nationale avec le soutien de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), réunissant partenaires sociaux, partis politiques, organisations et experts, pour élaborer un document d’orientation visant à faire face à la crise politique, économique et sociale dans le pays.

C’est ce qu’a déclaré le vice-président du parti, Midani Maamri, à l’agence Tap, en marge de la réunion des comités de coordination du Grand Tunis, dimanche 13 novembre 2022, ajoutant que cette initiative a été saluée par plusieurs partis, sans préciser lesquels et a obtenu l’aval des dirigeants de l’UGTT. Elle sera lancée lors de la première assemblée générale de la CNT.

M. Maamri a proposé la répartition des participants dans les commissions chargées des volets économique et politique et autres, notant que cette initiative sera lancée avant la fin de l’année et même avant les prochaines élections législatives, qui seront boycottées par la CNT. Il a aussi appelé au report des élections législatives prévues le 17 décembre et à la modification du décret-loi n°55 du 15 septembre 2022 portant amendement de la loi électorale qui, selon lui, exclut les partis politiques.

Le président du parti Neji Jalloul a déclaré à l’agence Tap que les prochaines élections législatives ne seront pas considérées comme parlementaires, mais «plutôt locales», ce qui, selon lui, «s’oppose au processus électoral dans un état de droit» et «ouvre la voie à la corruption», d’autant que le financement public des partis a été supprimé.

L’ancien ministre de l’Education a aussi indiqué que son parti rejette ce «processus d’exclusion» et y répondra par des protestations, appelant le gouvernement à démissionner avant les prochaines élections.

I. B.