Tunisie : Décès de l’économiste Azzam Mahjoub

Le brillant économiste et universitaire Azzam Mahjoub est décédé ce jeudi 8 décembre 2022.

Azzam Mahjoub a enseigné les sciences économiques dans plusieurs universités tunisiennes et françaises, à l’instar de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis et l’Université de Tunis El Manar, en plus d’être assistant en histoire et en analyse économique à l’UER des sciences économiques de Grenoble.

Le défunt a également fondé l’Association pour la recherche sur le développement et la démocratie (AR2D).