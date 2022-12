Tunisie : Des dizaines d’«infractions électorales» transférées à la justice, selon Bouasker

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a indiqué, ce jeudi 8 décembre 2022, que des dizaines d’infractions électorales, relatives aux législatives du 17 décembre, ont été transférés devant la justice.

C’est ce qu’il a déclaré en marge de sa supervision du lancement du processus de transfert des matériels électoraux de l’entrepôt central d’El Ouardia (gouvernorat de Tunis) vers les entrepôts régionaux.

«Aucune campagne électorale n’est exempte de violations et de transgressions, et il y en a eu plusieurs liées au discours, notamment incitant à la haine et à la violence et contre l’a commission l’instance électorale», a-t-il développé.

Et d’ajouter que cela a été détecté dans divers médias, et que toute infraction qui équivaut à un crime électoral, quel que soit l’espace dans lequel elle a été commise, sera transférée au ministère public près du Tribunal de première instance de Tunis ainsi que d’autres juridictions.

L’Isie fait l’objet de controverses depuis la prise de tous les pouvoirs par le président de la république Kaïs Saïed et la nomination du président de l’instance par ce dernier. Elle est ouvertement accusée de servir les intérêts du chef de l’Etat. Des critiques qui ne plaisent visiblement pas à Bouasker, qui cherche désespérément à faire taire ses détracteurs.

C. B. Y.