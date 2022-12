Tunisie : Recommandations du ministère de la Santé pour se prémunir contre la grippe saisonnière

Le ministère de la Santé a indiqué dans la soirée de ce jeudi 8 décembre 2022, que contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, aucune nouvelle souche de la grippe n’a été enregistrée en Tunisie, tout en affirmant qu’il s’agit de la grippe saisonnière et en publiant les recommandations pour se prémunir contre le virus.

La même source a ajouté, sur un autre plan que le début de la vague de froid coïncide avec la prolifération de l’épidémie saisonnière de la bronchiolite qui provoque une inflammation aiguë des parois des bronchioles chez les bébés de moins de 12 mois.

Recommandations du ministère de la Santé :

Vaccination contre la grippe saisonnière, en particulier pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois;

Lavage fréquent des mains;

Ne pas embrasser les enfants, en particulier les nourrissons;

En cas de symptômes grippaux, porter un masque lors des contacts avec les nourrissons;

Éviter les rassemblements;

Aération des maisons et des espaces fermés.

Notons que la grippe peut entraîner des complications graves pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, personnes obèses ) et la vaccination contre la grippe saisonnière leur est fortement recommandée, tout comme pour les professionnels de la Santé, en contact régulier avec les patients.

D’autre part, le ministère a appelé les citoyens qui n’ont pas terminé leur schéma vaccinal contre le coronavirus, à se rendre aux centres dédiés, disponibles dans toutes les régions du pays.

