Tunisie Telecom et Ons Jabeur : une idylle qui dure  

L’opérateur national Tunisie Telecom et la championne de tennis Ons Jabeur viennent de reconduire leur partenariat pour la 3e année consécutive. Il n’y a donc pas eu d’hésitation ou de suspense, les deux parties étant satisfaites des retombées positives de ce partenariat au service du sport tunisien et de son rayonnement international.

Au terme d’une année riche en leçons, victoires, titres, accomplissements et célébrations, le tandem sponsor / sponsorisé a signé la poursuite de la fructueuse collaboration et repartent ensemble pour de nouvelles aventures qu’attendent leurs communautés respectives et tous les concitoyens tunisiens.

Flash back : en décembre 2020, Ons Jabeur est une jeune championne de tennis, qui remontait lentement mais sûrement dans le classement WTA pour atteindre la 36e place, se frayant ainsi un chemin dans ce monde parfois rude du tennis mondial. Son objectif : devenir numéro 1.

Tunisie Telecom a cru au rêve et a soutenu cette talentueuse athlète qui n’avait déjà rien à envier aux plus grandes stars de sa discipline, une Tunisienne ambitieuse et déterminée qui n’a eu de cesse, depuis ses 16 ans, de persévérer dans l’effort et de hisser haut et fort l’emblème national, comme l’atteste son récent classement en tête des personnalités ayant le plus contribué à faire briller la Tunisie sur le plan international.

Deux ans plus tard, Ons Jabeur a fait un bon prodigieux dans le classement WTA, dont elle occupe la seconde place pendant plusieurs mois d’affilée, devenant une sorte d’icône pour les sportives arabes et africaines, et pour les jeunes dans nos pays d’une façon générale.

L’Onstoppable, pour emprunter une expression consacrée par les médias internationaux, a marqué le tennis mondial de son empreinte indélébile en remportant non pas un mais deux tournois WTA 500 et 1000, en accédant à la finale de deux tournois du Grand Chelem, en participant aux WTA Masters 2022 et en faisant une entrée remarquée dans le top 10 du classement WTA jusqu’à atteindre aujourd’hui une honorable 2e place mondiale ! En s’adjugeant de surcroît cette semaine le Prix Peace and Sport de Championne de la Paix de l’année 2022 pour avoir mené une initiative sportive significative et durable, vers un changement pacifique.

Au-delà de la valorisation de cet impressionnant palmarès, le tandem Tunisie Telecom et Ons Jabeur a surtout réussi, ces deux dernières années, à susciter l’intérêt, l’engouement et le soutien de tout un peuple pour une discipline sportive autrefois jugée élitiste mais qui aujourd’hui a multiplié par 30 le nombre de ses licenciés sur l’ensemble du territoire national.

A la veille d’une nouvelle année, l’histoire qui dure entre Tunisie Telecom et la Ministre du bonheur, comme aiment l’appeler les Tunisiens, promet d’évoluer et de continuer leur bonhomme de chemin … pour la joie de tous !

Stay tuned…