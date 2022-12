Ben Arous : Inauguration du centre d’accueil Al-Aman pour les femmes victimes de violences (Photos)

Le ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors a annoncé, ce vendredi 9 décembre 2022, l’inauguration d’un nouveau centre d’accueil pour la protection des femmes victimes de violences, Al Aman, situé à Ben Arous

Inauguré par la ministre Amel Bel Haj Moussa, en présence notamment du gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi , ce centre avec une capacité d’accueil de 20 lits, est le deuxième centre du genre dans le Grand-Tunis, et s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la consolidation des établissements de prise en charge des femmes victimes de violences, ainsi que des enfants qui les accompagnent.

Amel Bel Haj Moussa a précisé que l’on compte désormais en Tunisie, 9 centres d’accueil pour les femmes victimes de violences, contre deux, en début de cette année, en ajoutant que son département vise à mettre en place, au moins un centre dans chaque gouvernorat du pays au cours des deux prochaines années.

La même source a ajouté travailler en coordination avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur dans le but de coordonner les efforts pour surmonter certaines des difficultés rencontrées parfois dans l’application de la Loi fondamentale n° 58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, en rappelant qu’une convention a été signée avec le ministère de la Santé pour la gratuité du certificat médical pour les victimes afin de faciliter les modalités des procédures de dépôt de plaintes.

«Nous notons l’augmentation effrayante des indicateurs de violences faites aux femmes ainsi que des crimes odieux les visant, et rappelons que le numéro vert gratuit 1899 est disponible pour tout signalement ou encore pour écouter et orienter les victimes de violences», indique encore le ministère en rappelant que de janvier à fin octobre de cette année, 5343 appels ont été émis au 1899, dont 769 cas de violences faites aux femmes signalés, parmi lesquels, entre 80 et 85% étaient des cas de violences conjugales…

Y. N.