Le bureau du CROM de Tunis déplore le décès du Dr Mokdad Ben Lassoued

Le bureau du Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) de Tunis a déploré le décès du Dr Mokdad Ben Lassoued, survenu hier, jeudi 8 décembre 2022.

Dans une note publiée sur sa page Facebook, le bureau du CROM de Tunis a exprimé sa «grande tristesse suite au départ pour un monde meilleur» du Dr Ben Lassoued, en présentant ses condoléances à tous ses proches, ses consœurs et confrères ainsi qu’à toute sa famille.

«Le président et les membres du conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis présentent leurs sincères condoléances à Dr Mehdi BEN LASSOUED et ses enfants ainsi qu’à toute la famille. Puisse l’âme tellement généreuse et chaleureuse, de notre confrère, reposer en paix et puisse Dieu le tout puissant, l’accueillir dans son paradis éternel», ajoute encore le Conseil régional de l’Ordre des Médecins de Tunis.

Dr Mokdad Ben Lassoued a été accompagné à sa dernière demeure, jeudi après la prière d’Al Asr au cimetière Al Jallaz de Tunis.

Y. N.