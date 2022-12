Tunisie : la nécessaire transition vers l’industrie 4.0

«La transition vers l’Industrie 4.0 est aujourd’hui décisive pour redonner à la Tunisie sa place dans la compétitivité internationale», a déclaré Neila Nouira Gongi, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Dans le cadre de l’initiative nationale «Vers une industrie 4.0 en Tunisie», le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) et ses partenaires, la GIZ Tunisie et le Centre de compétences de Sousse, Novation Industry 4.0 Center ont rassemblé, le 6 décembre 2022, les acteurs de l’écosystème industriel autour de Next Industry: une rétrospective sur l’accompagnement des industriels tunisiens dans la modernisation de leur processus de production.

«Nous visons, avec nos partenaires, à dynamiser l’écosystème industriel par l’intégration des technologies dans le fonctionnement des entreprises. Avec Novation Industry 4.0 Center, nous accompagnons 100 entreprises dans leurs transitions vers l’I4.0. Ces entreprises sont basées à Sousse et dans plusieurs régions de la Tunisie», a indiqué Henrik Wichmann, directeur du Programme de transformation digitale de la GIZ Tunisie.

Voilà 3 ans que Novation City soutient sur le terrain les industriels de Sousse, Bizerte, Nabeul, Monastir… et plusieurs autres régions de Tunisie dans l’intégration d’innovations dans leurs fonctionnements. Cet accompagnement se traduit, entre autres, par la sensibilisation, le diagnostic et la mise en contact avec les fournisseurs de technologies.

Innovation technologique et maturité numérique

Afin de continuer à sensibiliser sur l’importance de cette nouvelle révolution industrielle, Next Industry a présenté le premier baromètre de maturité numérique des industries tunisiennes et a approfondi la réflexion autour de la data, la cybersécurité, la formation et les étapes de mise en place d’unités de production qui intègrent les nouvelles technologies dans leurs fonctionnements.

«L’usine intelligente est à construire étape par étape. Il s’agit de faire évoluer les habitudes, les structures même anciennes par l’accompagnement et l’intégration de nouvelles solutions. L’usine 4.0 se construit avec les hommes qui sont dans l’entreprise et non pas à leurs dépens», rappelle un chef d’entreprise tunisien participant au premier panel de discussion.

Pour les experts des systèmes d’informations, la modernisation est accompagnée d’un plan de sécurisation des données de l’entreprise. «Le futur de l’automation réside dans la sécurité des systèmes. Optimiser et construire des solutions locales en toute sécurité permet de ne pas être victime de sa sophistication. Nous saluons le chemin parcouru par la Tunisie vers l’Industrie 4.0 en Afrique. Nous souhaitons faire partie de ce mouvement et soutenir l’écosystème», a ajouté Stephen Ozoigbo, directeur principal pour les économies émergentes chez Arm.

Amine Benhenni, co-fondateur de Dataswati, a rappelé, pour sa part, «l’importance de la consolidation de la data pour modéliser les processus. Cela peut commencer par des analyses basiques qui alimentent le machine learning et aboutir progressivement vers une simulation complète du système de production. Ces premiers pas ne sont alors pas des investissements lourds pour les PME».

Anticiper les besoins et y apporter des réponses

Next Industry a également permis aux différentes startups et tech providers locaux de présenter leurs solutions pour une industrie plus smart et alignée aux normes internationales en termes de productivité et de respect de l’impact écologique. «Nous sommes une entreprise Tunisienne qui fournit des robots d’assemblage, de manutention et qui interviennent dans le conditionnement des produits. Nous souhaitons que nos solutions puissent s’intégrer dans les PME industrielles tunisiennes», a affirmé un responsable de l’entreprise Falku-Robotics and machine vision.

«Maîtriser l’énergie et l’impact carbone représente un enjeu pour les entreprises tunisiennes sur la scène internationale. Notre solution ne donne pas seulement un tableau de bord de toutes les consommations énergétiques. C’est aussi un outil de diagnostic, de prévision et compréhension des écarts qui permettent d’anticiper les besoins et d’y apporter des réponses adéquates», a souligné son homologue de l’entreprise Smart Energy Saving. L’événement Next Industry s’insère dans le cadre de l’initiative nationale «Vers une industrie 4.0 en Tunisie» lancée par le MIME. Elle est soutenue par l’initiative spéciale formation et emploi – Invest for jobs, mandatée par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son programme de transformation digitale.