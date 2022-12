Tunisie : le patronat contre la hausse de la pression fiscale sur les entreprises

Le Conseil des présidents des unions régionales s’est réuni, le mercredi 8 décembre 2022, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), sous la présidence de son président Hussein Mouaouia et en présence des présidents régionaux de l’organisation patronale.

La réunion a traité du projet de loi de finances pour l’année 2023 dans sa version actuelle, et les chefs des unions régionales ont exprimé leur rejet des charges fiscales supplémentaires qu’il contient, soulignant que ces charges aggraveront la pression fiscale sur les entreprises et la baisse du pouvoir d’achat des citoyens en raison des hausses du taux d’imposition et de sa répercussion sur la hausse des prix des produits de première nécessité.

Les membres du Conseil ont appelé les autorités à leur fournir rapidement une version officielle du projet de loi de finances pour l’année 2023 pour qu’ils en connaissent le contenu, soulignant la nécessité d’impliquer la centrale patronale dans l’élaboration de ce projet et de tenir compte de ses propositions, afin de préserver l’entreprise et sa pérennité, et favoriser l’investissement et la création d’emplois.

D’autre part, les membres du Conseil ont examiné la situation économique et sociale dans les régions, et ont rappelé la nécessité de fournir des matières premières et de faciliter les procédures administratives, notamment celles liées au transfert de certaines activités du régime fiscal forfaitaire vers le régime fiscal réel.

Ils ont également souligné l’importance de renforcer la communication de l’Utica avec les chefs d’entreprises et les professionnels, et d’écouter leurs suggestions et avis concernant les difficultés que traversent les différents secteurs dans toutes les régions afin de surmonter cette conjoncture difficile que traverse l’économie.

