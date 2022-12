Tunisie : Conect appelle à alléger la pression fiscale sur les entreprises

Le conseil administratif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) s’est réuni ce samedi 3 décembre 2022, à Tabarka, en vue d’échanger sur les activités de l’organisation patronale et de ses différentes structures.

Réunie en présence de ses différentes structures sous la présidence de son président Tarak Cherif, la direction de la Conect a échangé à propos de la situation économique et sociale actuelle en Tunisie et principalement les difficultés des finances publiques et leur impact sur le tissu économique notamment les petites et moyennes entreprises.

Le conseil administratif s’est félicité de l’amélioration de la note souveraine du pays, attribuée par l’agence de notation Fitch Ratings mais aussi de l’accord conclu avec le Fonds monétaire international non sans insister sur la nécessité d’accélérer la mise en place du programme des réformes annoncées dans le cadre de cet accord.

Le conseil a aussi insisté sur le renforcement des relations entre la Tunisie et ses deux voisins, l’Algérie et la Libye, et sur l’importance de la dernière visite du chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, pour la relance des échanges commerciaux entre les deux pays, l’ouverture de nouveaux horizons aux acteurs économiques tunisiens et le rétablissement de leur position sur le marché libyen.

Par ailleurs, et suite à la dernière rencontre avec la ministre des Finances, Sihem Nemsia Boughdiri, le conseil a insisté sur la prise en charge du projet de la loi de finances pour l’année 2023, en cours de finalisation, de l’équité fiscale et de la lutte contre l’évasion fiscale dans le but d’alléger la pression fiscale sur les entreprises tunisiennes, d’améliorer leur compétitivité et d’assurer leur pérennité.

Le conseil a enfin indiqué que la Conect reste prête à poursuivre ses échanges avec le gouvernement, particulièrement à propos du développement des énergies renouvelables, de la valorisation des ressources nationales et notamment le phosphate, de l’ouverture de l’espace aérien et de la restructuration des différentes filières agricoles.

