Tunisie : Report de la marche organisée par le Parti des Travailleurs et 4 autres partis de l’opposition

Le Parti des Travailleurs a annoncé, ce vendredi 9 décembre 2022, le report de la marche organisée avec 4 autres partis de l’opposition, à savoir Al-Qotb, Al-Joumhouri, Attayar et Ettakatol, initialement prévue demain au centre-ville de Tunis, et qui coïncidait avec la manifestation organisée par le Front de salut national (FSN) initié par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par Ennahdha.

Dans le communiqué diffusé uniquement par le PT mais signé par tous les cocernés, la raison de ce report n’a pas été précisée, mais de nombreux partisans de ces 5 partis de l’opposition ont affirmé via les réseaux sociaux qu’ils ne souhaitaient être confondus avec les autres partis qui soutiennent Ennahdha, en rappelant qu’ils s’opposent à ce groupe, bien qu’ils aient les mêmes revendications et la même position vis à vis de l’actuel pouvoir en place.

Al-Qotb, Al-Joumhouri, Attayar, le Parti des travailleurs et Ettakatol, rappelons-le avaient appelé à une marche «contre le coup d’État et contre la mascarade des législatives frauduleuses«.

Le FSN, également opposé à Kaïs Saïed, organisera quant à lui sa marche, comme prévu, demain, au centre-ville de Tunis, «pour défendre les valeurs des droits, des libertés, la dignité humaine et les principes de la démocratie», indiquent-ils, sachant que le parti de Ghannouchi a appelé ses partisans à prendre part à ce mouvement sous le slogan « la marche de du sauvetage».

Y. N.