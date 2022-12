Décès de Guy Paollilo président d’honneur de la SFEB : Cérémonie des obsèques à la Cathédrale de Tunis

La Société française d’entraide et de bienfaisance de Tunisie a déploré, ce mardi 13 décembre 2022, le décès de son président d’honneur Guy Paollilo, survenu dimanche dernier, en annonçant que la cérémonie des obsèques sera organisée vendredi après-midi à la Cathédrale de Tunis..

«Guy Paollilo, largement appuyé par son épouse Lydie décédée en 2016, aura passé 40 années au service de la SFEB. Il a marqué notre Association par sa volonté et son dévouement au service des Français et Tuniso-Français en grandes difficultés. La SFEB s’attachera à maintenir le Cap en respectant ses dernières orientations toutes tournées vers nos bénéficiaires», lit-on dans la note diffusée ce jour par l’association.

«Une grande figure de la communauté française en Tunisie vient de nous quitter», a commenté de son côté, Michel Zucchero Conseiller des Français de Tunisie et de Libye, a également déploré le décès de Guy Paollilo, en rappelant que Guy Paollilo était enseignant, Professeur de français au lycée de Bab El Khadra puis d’histoire et géographie aux lycées Carnot et Mutuelleville.

«Il a également consacré de très nombreuses années au service bénévole de ses compatriotes en tant que président de la Société Française d’Entraide et de Bienfaisance. Avec son épouse Lydie, ils ont démontré tant d’ardeur et de dévouement au service des autres. Que son âme repose en Paix. Que ses enfants et sa famille reçoivent toutes nos condoléances attristées», a encore ajouté M.Zucchero, via sa page Facebook.

Notons que la cérémonie des obsèques aura lieu vendredi 16 décembre à partir de 15h00 à la cathédrale de Tunis, et que le regretté Guy Paollilo sera accompagné à sa dernière demeure au cimetière du Borgel, à Tunis.

Y. N.