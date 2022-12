Maguy Marin associe des danseurs tunisiens à son célèbre spectacle « May B »

Les danseurs de Syhem Belkhodja seront les 16 et 17 décembre au Ramdam à Lyon pour participer au grand spectacle « May B » de Maguy Marin.

Dans le cadre d’un programme de transmission aux stagiaires interprètes du Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine de Tunisie,13 danseurs dont une danseuse de 14 ans seulement seront sur la scène du Ramdan à Lyon pour interpréter le célèbre spectacle de danse contemporaine « May B » de Maguy Marin.

Maguy Marin est l’une des plus grandes danseuses et chorégraphes françaises, son spectacle « May B » créé en 1981, est inspiré par des textes de Samuel Beckett. C’est un beau cadeau qu’offre l’artiste française aux jeunes danseurs tunisiens à travers l’interprétation de ce spectacle grandiose, devenu au fil des années une œuvre de répertoire de la danse contemporaine française et un outil de transmission pour les nouvelles générations de danseurs. La chorégraphe tunisienne Syhem Belkhodja les accompagne dans cette aventure magique « C’est un rêve depuis 30 ans, quand j’avais rencontré Maguy Marin pour la première fois et qu’elle est devenue ma marraine … ».

F.B