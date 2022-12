IFT : Le 15 décembre, Journée dédiée à la collecte du sang en partenariat avec la CNTS et l’ATPDS

Dans le cadre de « Décembre ensemble : les journées solidaires de l’IFT », l’Institut français de Tunis organise, le jeudi 15 décembre de 10 à 17h, une journée dédiée à la collecte du sang, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et l’Association Tunisienne pour la promotion du don de sang (ATPDS).

Vous pouvez venir donner votre sang et témoigner ainsi d’une solidarité sans faille. Donner son sang, c’est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies.

👥 Toute personne, âgée de 18 à 65 ans et pesant au moins 50 kg, reconnue médicalement apte au don par un médecin de la structure transfusionnelle peu donner son sang. Un homme peut donner son sang au maximum cinq fois par an. Une femme peut donner son sang au maximum trois fois par an. L’intervalle minimum entre deux dons de sang total est de 8 semaines pour l’homme et 12 semaines pour la femme.

Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges sont compatibles avec un très grand nombre de patients.

