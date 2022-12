Les lauréats du 3e Prix Lina Ben M’henni pour la liberté d’expression

Le 3e Prix Lina Ben M’henni pour la liberté d’expression a été décerné au journaliste Issa Ziadia (du web magazine Inkyfada), pour son article d’investigation : «L’immigration par la Serbie, le nouvel espoir de la jeunesse de Tataouine».

Décerné lors d’une cérémonie organisée mardi 13 décembre 2022 à Tunis par la délégation de l’Union européenne, le prix récompense les meilleurs articles défendant les principes et les valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.

Créé en 2020 pour rendre hommage au combat de feu Lina Ben M’henni, ce Prix vise à soutenir et contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie. C’est également une initiative de l’UE pour continuer à soutenir la démocratie en Tunisie dont le paysage médiatique est en pleine évolution.

Le deuxième prix de ce concours a été décerné à la journaliste, Sana Adouni pour son article sur la congélation des ovules en Tunisie qui reste possible, mais uniquement pour les femmes mariées.

Les troisième et quatrième prix de cette édition ont attribués à égalité à Mabrouka Khedir, pour un article dénonçant le phénomène de harcèlement électronique des femmes en Tunisie et à Bahira Ouji de Diwan FM pour un travail sur le droit à la visite médicale des détenus en Tunisie, prenant comme exemple le cas du jeune Abdessalem Zayan décédé le 2 mars 2021 à la prison civile de Sfax, après avoir été privé d’insuline.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a souligné que ce prix, dédié à la liberté d’expression, s’ajoute au Programme d’appui aux médias (PAMT 2) et au Projet d’appui aux organismes indépendants en Tunisie (PAII-T) dont fait partie la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica). Ce sont des exemples qui soulignent l’engagement de l’UE à soutenir les médias tunisiens pour une information libre, indépendante et crédible, a-t-il ajouté.

Lina Ben M’henni, blogueuse et l’une des leaders de la révolution de 2011, est décédée le 27 janvier 2020, à l’âge de 36 ans, des suites d’une maladie chronique. Elle était une ardente défenseure des droits humains.