Tunisie-Italie : Meloni félicite Saïed pour sa réélection  

Certains opposants à Kaïs Saïed n’ont cessé de se féliciter du fait qu’aucun chef d’Etat occidental parmi les principaux partenaires de la Tunisie n’a officiellement félicité ce dernier pour avoir remporté, et avec un score écrasant de 92,69%, un second mandat présidentiel. Giorgia Meloni vient de les détromper.

La Première ministre italienne a, en effet, dans un appel téléphonique, mardi 22 octobre 2024, félicité le président de la république pour sa réélection.

L’entretien téléphonique a été une occasion pour souligner la solidité des relations entre les deux pays et la volonté commune de les développer davantage.

Il a été aussi question de la problématique de la migration illégale et de la nécessité de lui trouver une solution rapide dans le cadre du «processus Tunis-Rome», qui a débuté avec le Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l’Union européenne et la Tunisie, signé à Carthage le 16 juillet 2023 et dont la principale composante reste la lutte contre la migration clandestine.

Le président de la république a pour sa part souligné que «la Tunisie œuvre avec l’Italie et les autres partenaires européens pour mettre fin à cette situation anormale et à assurer le retour des migrants illégaux présents sur le territoire tunisien à leurs pays d’origine», indique un communiqué publié par la présidence de la république.

Sur ce point au moins, mais aussi sur bien d’autres, les deux voisins méditerranéens parlent d’une même voix et n’ont de cesse de le prouver. Il faut dire que l’Italienne, qui s’est faite élire à deux reprises sur une promesse de mettre fin à l’immigration irrégulière ou du moins à en ralentir les flux, a lié son destin à celui de son voisin du sud de la Méditerranée.

