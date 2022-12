L’examen du dossier de la Tunisie prévu le 19 décembre retiré du calendrier du FMI

La réunion consacrée à l’examen du dossier de la Tunisie, prévue le 19 décembre 2022, a été retirée de l’ordre du jour du Fonds monétaire international (FMI), selon la mise à jour du calendrier effectuée ce mercredi sur le site de l’institution internationale.

La Tunisie avait obtenu un accord préliminaire et le FMI avait alors programmé, une réunion le 19 décembre, pour l’examen du programme des réformes du gouvernement tunisien et la conclusion d’un accord définitif qui permettrait à la Tunisie d’obtenir un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars sur quatre années dans le cadre d’un nouveau programme de réformes visant à sortir la Tunisie de l’impasse économique et financière.

Si les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué SUR ce sujet pour apporter des explications quant à ce retrait inattendu, l’ancien député Hichem Ajbouni, dirigeant du Pari démocrate (Attayar), estime qu’en attendant d’en connaître les raisons, cette décision est clairement un point négatif.

«Un mauvais indicateur qui prouve l’échec de l’accord après environ 18 mois de négociations secrètes et unilatérales entre le FMI et le gouvernement de Kaïs Saïed…», a-t-il notamment commenté.

Y. N.