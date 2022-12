Prix du design d’excellence pour le nouveau Range Rover

Le nouveau Range Rover décroche un prix de design important, en remportant le titre de «Voiture de production de l’année» pour sa silhouette résolument moderne mais parfaitement reconnaissable. Le prix lui a été attribué par le n° 9 de la revue de conception «Car design review».

Élu par un aréopage de jurés experts – parmi lesquels les designers principaux de Polestar, Lamborghini, Volvo et Lucid – le nouveau Range Rover a été distingué pour son design minimaliste et la façon dont il associe l’esthétique d’un luxe moderne à la silhouette éternelle, qui attache le nouveau véhicule à une lignée riche de 50 ans.

Le Range Rover de cinquième génération a nettement dominé une sélection de voitures dévoilées entre avril 2021 et septembre 2022.

Design minimaliste, volumes optimisés

Prof. Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover a déclaré: «Le Range Rover, à l’origine des SUV de luxe, affiche depuis toujours une distinction unique. Sa ligne exprime un luxe vraiment moderne et l’élégance de ses proportions comme ses volumes optimisés sont les piliers de notre philosophie pour un design minimaliste. Une démarche apparue avec le Velar en 2017 et à présent visible sur toute la famille Range Rover.»

Le nouveau Range Rover fait preuve d’une élégante netteté, avec les jonctions du toit par laser invisibles, le vitrage sans rupture et la façon dont les panneaux de portes intègrent insensiblement les vitres latérales. Le toit flottant est bien là, élément graphique essentiel de l’ADN Range Rover, et l’habituel hayon en deux parties présente des lignes de fermeture masquées qui matérialisent une précision de construction inédite.

Construit sur la nouvelle architecture modulaire multi-métal (Modular Longitudinal Architecture : MLA) avec une gamme de motorisations électrifiées et un coefficient de pénétration aérodynamique aussi performant que 0,30 – le plus bas de tous les SUV de luxe – le nouveau Range Rover s’est vu saluer comme «was simple, lisible et le plus élégant des SUV de luxe» par le juré SangYup Lee, Senior Vice President et numéro un du Centre de Design Mondial Hyundai.

Le nouveau Range Rover a été également apprécié par son collègue du jury Maximilian Missoni, Directeur du Design chez Polestar, qui a déclaré : «Sachant combien il est difficile de maintenir la pureté du dessin tout au long de l’élaboration, cette voiture et ceux qui l’ont conçue méritent tout mon respect.»

Les équipes du Range Rover SV et du Defender ont également été distinguées par Car Design News, recevant ensemble le prix de Meilleure Équipe Couleurs Matières Finition (CMF). Les deux équipes CMF se sont vu décerner le prix pour leur utilisation innovante des matériaux et des coloris, contribuant à l’élaboration d’une esthétique forte et bien lisible qui fait le lien entre l’apparence extérieure et intérieure de leurs véhicules.

Une distinction supplémentaire est allée à Jaguar Land Rover en la personne de son designer Ken (Yujian) Gan, qui reçoit le Prix du Talent Révélé (Undiscovered Talent Award) pour son travail exceptionnel. Gan, titulaire d’un Masters en Design de l’Automobile et des Transport de l’Université de Coventry, a été distingué devant quatre autres jeunes et talentueux designers.

Le nouveau Range Rover, maintes fois primé, est disponible dès 99 375 € au Royaume-Uni.

Depuis 1948, Land Rover conçoit des 4×4 authentiques, symboles, sur toute l’étendue de la gamme, de polyvalence d’utilisation. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent, chacun à sa manière, les différents segments de SUV dans le monde. 80 pour cent de cette gamme de modèles sont exportés dans plus de 100 pays.

Aujourd’hui à sa 9e édition, Car Design Review est une publication annuelle éditée par Car Design News. Très soigneusement conçue dans un souci de haute qualité, la revue propose un panorama essentiel de l’année en matière de design et rend compte des tendances majeures, des innovations et des nouveautés avec un souci du détail inégalé.

