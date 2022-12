Tunisie : A propos de la rencontre entre l’ambassadeur de Suisse et Najla Bouden

L’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a été reçu, ce mercredi 14 décembre 2022, par la cheffe du gouvernement Najla Bouden. La rencontre a été une occasion d’aborder différents sujets, et en particulier le développement de la coopération entre les deux pays.

«Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales 🇹🇳-🇨🇭 et d’avoir un échange fructueux sur des thèmes d’intérêt commun tels que les défis politiques et économiques actuels de la Tunisie, le soutien suisse 🇨🇭 à la Tunisie par le biais de son programme de coopération au développement, l’investissement et le commerce, ainsi que la coopération dans les domaines judiciaire et migratoire», indique un communiqué de l’Ambassade Suisse.

De son côté la présidence du gouvernement a évoqué «un entretien positif, ayant porté sur la profondeur des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suisse», ajoutant que Najla Bouden a réaffirmé la volonté de la Tunisie à «diversifier les domaines et les perspectives des échanges entre les deux pays, tout en soulignant l’importance d’une approche globale et multidimensionnelle qui consacre les principes de solidarité et de développement».

Dans son communiqué, la présidence a ajouté que la réunion a également porté sur l’importance du renforcement de «l’organisation de la migration circulaire comme une formule appropriée répondant aux aspirations des différentes parties».

Y. N.