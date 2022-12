La cartographie des investissements en faveur des ODD en Tunisie

Le besoin annuel de financement nécessaire en Tunisie pour l’atteinte des ODD est estimé que 19,4 milliards de dollars. Au vu de l’ampleur de ce besoin de financement, le rôle du secteur du privé apparaît central en Tunisie. Encore faut-il identifier les domaines d’opportunité d’investissement économiquement rentables et en faveur des ODD.

Le ministère de l’Economie et de la Planification et le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) ont lancé le 14 décembre 2022 à Tunis la cartographie des investissements en faveur des Objectifs de Développement Durable («SDG Investor Map»).

Cette cartographie sert comme un outil de connaissance du marché national et un guide de l’investisseur pour les investissements en faveur des ODD en Tunisie et a identifié 18 domaines d’opportunité d’investissement alignés sur les priorités politiques tunisiennes et sur les besoins de développement du pays.

Alors que le besoin annuel de financement est nécessaire dans les pays en développement pour l’atteinte des ODD s’élève à 4,2 milliards de dollars, celui-ci pourrait être comblé par l’allocation de 1,1% du total des actifs détenus par les banques, investisseurs institutionnels ou gestionnaires d’actif (OCDE, 2020).

En Tunisie, par exemple, il est estimé que 19,4 milliards de dollars sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Contribution déterminée au niveau national, dont 14,4 milliards pour les mesures d’atténuation et 4,3 milliards pour celles d’adaptation (CDN, 2021). Au vu de l’ampleur du besoin de financement pour cette thématique uniquement, le rôle du secteur du privé apparaît central en Tunisie.

La cartographie, en identifiant des domaines d’opportunité d’investissement économiquement rentables et en faveur des ODD, répond précisément au besoin d’engager le secteur privé dans le financement du développement.

Ces opportunités sont réparties à travers 8 secteurs prioritaires, en particulier : l’infrastructure, l’agriculture, le transport, les soins de santé, les énergies renouvelables et énergies alternatives, la technologie et les communications, la finance et l’éducation.

Le lancement de la «SDG Investor Map», qui sera accessible sur la plateforme SDG Investor Platform, accompagne les efforts du ministère de l’Economie et de la Planification pour des investissements du secteur privé plus importants, plus ciblés et répondant véritablement aux besoins de développement du pays.

« La Tunisie a fixé des objectifs ambitieux pour atteindre une croissance économique durable et inclusive, qui s’inscrit dans un objectif de réduction de la pauvreté et des inégalités, ou de la résilience climatique. Ces objectifs demandent toutefois de nouveaux partenariats de financement, en réunissant les acteurs clés, y compris le gouvernement, et le secteur privé pour qu’ils assument conjointement la responsabilité de la réalisation des objectifs de développement de la Tunisie», souligne Céline Moyroud, représentante résidente du PNUD en Tunisie.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a relevé dans son intervention que «les acquis économiques et sociaux et les progrès enregistrés sur la voie de la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, l’égalité des chances et l’égalité des sexes se trouvent menacés par les retombées de deux crises que traverse le monde, la Covid-19 et la guerre entre la Russie et l’Ukraine», soulignant que «cette situation nous oblige à repenser notre modèle de développement et rechercher des niches de croissance durable et innover en matière de financement du développement .»

M. Saied a ajouté dans ce cadre que «c’est dans cette ligne que le plan de développement 2023-2025 projette d’instaurer un développement durable et inclusif et accorde une importance particulière au secteur privé et à l’initiative privée pour épauler les efforts de l’Etat afin de consolider les acquis, promouvoir la création de l’emploi et développer l’infrastructure.»

Le PNUD continue de soutenir le ministère et le gouvernement tunisien dans ce travail de mobilisation des ressources pour la réalisation de l’Agenda 2030, à travers des outils financiers innovants tels que la SDG Investor Map, ainsi qu’à travers la mise en place du Cadre national de financement intégré pour une architecture de financement du développement solide, durable et résiliente.

