Médithéâtres : «L’Elisir d’Amore» au Théâtre de l’Opéra de Tunis (Photos)

Retour sur Spectacle « L’Elisir d’Amore » qui a été présentée ce soir à la grande salle de l’Opéra dans le cadre du projet « Médithéâtres – Grande musique dans les anciens théâtres méditerranéens ».

Le projet Médithéâtres cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie – Tunisie 2014-2020, est piloté par l’Ente Luglio Musicale Trapanese en partenariat avec le Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, gli Amici della Musica di Trapani pour l’Italie et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle- l’AMVPPC, Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie -Conect et le Théâtre de l’Opéra de Tunis-TOT pour la Tunisie.

« L’Elisir d’Amore » un mélodrame amusant en deux actes de Gaetano Donizetti, dont le livret est écrit par Felice Romani.



La troupe de l’opéra, qui incarne bien les différents rôles, se compose de Rachele Barchi « Adina », Carmine Riccio « Nemorino », Giovanni La Commare « Belcore », Francesco Vultaggio « le docteur Dulcamara » et Goar Faradzhian « Giannetta ».

L’histoire se développe autour des aventures de l’humble paysan Nemorino, amoureux d’Adina et incapable de lui déclarer sa flamme. L’équilibre est brusquement interrompu par l’arrivée de Dulcamara (le charlatan) qui, en faisant semblant d’être un docteur, vend à Nemorino une sorte d’élixir d’amour.

L’histoire se déroule dans un quartier américain des années ´50, caractérisées par le boom économique de l’après-guerre et par un élan de reconstruction; c’est l’époque d’Elvis Presley, de Marylin Monroe, de Marlon Brando. Les deux femmes protagonistes sont deux femmes de caractère qui sont propriétaires de deux commerces: Adina gère un « Dîner » avec des chambres à louer, et Giannetta est propriétaire du salon de coiffure du quartier. Les deux commerces se situent dans la place qui est au cœur de la vie du quartier, là où tout le monde se connaît, là où la communauté devient une seule famille, qui finalement est la vraie protagoniste incontournable de la pièce.

La mise en scène de l’Opéra et les costumes sont de Teresa Gargano. Les décors sont de Monica Andolina. Le Chœur est celui du Luglio Musicale Trapanese. L’orchestre, composé par les musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien et par ceux du Luglio Musicale Trapanese, sera dirigé par le maestro Sergio Alapont.

Le directeur artistique et de la production du projet Médithéâtres est le maestro Fabio Modica.

Le but principal du projet Médithéâtres est de créer, dans la zone méditerranéenne, un pôle d’excellence, en mettant en avant l’héritage historique commun, pour créer une vertueuse coopération au niveau économique et culturel.

