Tunisie : Disparition inquiétante d’un étudiant à Gabès

Une enquête a été ouverte sur ordre du ministère public, suite à la disparition inquiétante depuis mardi dernier de l’étudiant Sami Tlili à Gabès.

Originaire de Gafsa, Sami Tlili loue une maison à Gabès où il étudie, et il est introuvable depuis le 13 décembre. Des traces de sang ont été découvertes sur son lit, où se trouvait également son téléphone portable éteint, sachant que la veille, il avait appelé sa mère pour lui exprimer son souhait de rentrer au domicile familal…

Intervenant sur Oasis FM, la mère de Sami Tlili a affirmé que son fils l’avait appelée lundi en lui indiquant qu’il souhaitait rentrer à la maison alors qu’il devait passer des examens puis se rendre à Tunis pour un stage : «Il me semblait apeuré et me l’a même confirmé en insistant pour rentrer à la maison. J’ai alors décidé d’aller le voir avec mon époux. En arrivant, j’ai frappé à la porte et personne ne m’a ouvert avant qu’on se rende compte qu’elle était ouverte», a-t-elle lancé en affirmant qu’en rentrant dans sa chambre, elle a découvert des traces de sang et des débris de verre.

D’autres traces de sang ont été retrouvées près de la porte de la chambre selon Najia, la maman, qui a alerté la police, a-t-elle encore affirmé, en ajoutant avoir contacté les hôpitaux des différentes régions ainsi que les districts sécuritaires et que les recherches se poursuivent, en coordination avec les sécuritaires.

De son côté, le porte-parole du tribunal de Gabès a déclaré sur Mosaïque FM, que suite à l’alerte donnée mardi matin par le camarade de l’étudiant, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête, afin de révéler les circonstances de cette disparition inquiétantes et que des recherches sont menées pour retrouver Sami Tlili.

Y. N.