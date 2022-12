Tunisie : investissements industriels en baisse de 4,6% (11 mois 2022)

Signe de la détérioration continue du climat des affaires en Tunisie, en raison de l’instabilité politique, de la crise économique et du manque de confiance qui règne dans le pays, les investissements industriels déclarés en Tunisie se sont élevés sur les 11 premiers mois de 2022.

Selon les chiffres publiés par l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le montant des investissements industriels déclarés s’est établi à 2 171,8 MDT à fin novembre 2022 contre 2 275 MDT,6 MDT au cours de la même période l’an dernier, soit une baisse de 4,6%.

Le nombre de projets déclarés a également chuté de 11,3% fin novembre à 2 721 et le nombre d’emplois générés affiche également une tendance à la baisse (-3,1%) par rapport à la même période en 2021.

Quatre secteurs ont vu leurs investissements déclarés augmenter au cours des onze premiers mois de 2022, à savoir les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+15,2%), les industries mécaniques et électriques (+23,6%), le textile et l’habillement (+121,5%) et cuir et chaussures (+162%).

Parallèlement, une chute des investissements déclarés a été observée dans l’industrie agroalimentaire (-20,4%), les industries chimiques (-59%) et les industries diverses (-21,3%).

