La Hanouka : La fête des lumières des Juifs

Comme chaque année, à cette période, les Juifs célèbrent la Hanouka pendant huit jours. Les célébrations ont commencé hier soir et se poursuivent jusqu’au 26 décembre, où les Juifs allumeront chaque soir une nouvelle bougie.

La période de la célébration de la Hanouka est fixée selon le calendrier hébraïque, mais elle coïncide généralement à la période de fin d’année. Il s’agit d’une fête instaurée par le Talmud qui fait référence à une reconquête juive du 2e siècle avant J.-C, celle du temple de Jérusalem . Appelée aussi la fête des lumières, la Hanouka est certes moins importante que le Shabbat, mais représente aussi une occasion de se retrouver en famille comme à Noël chez les chrétiens.

Toujours pour rappeler l’huile du miracle d’Hanouka, les Juifs mangent essentiellement de la friture durant ces huit jours, notamment des pommes de terre en galettes et des beignets salés ou sucrés fourrés à la confiture.

Les Juifs allument un chandelier à neuf branches appelé Menorah, d’où l’appellation « Fête des lumières ». Ce chandelier est souvent posé près de la porte d’entrée ou devant une fenêtre afin qu’il soit visible. Pendant la Hanouka, on joue également à une toupie à quatre faces représentant quatre lettres hébraïques et on offre aux enfants des pièces en chocolat.

F.B