Législatives en Tunisie : Déclaration du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères s’est exprimé, ce lundi 19 décembre 2022, sur les législatives du 17 décembre en Tunisie, notant le faible niveau de participation au 1er tour du scrutin.

«La France prend note des résultats préliminaires et du faible niveau de participation constaté par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à l’occasion du premier tour des élections législatives tunisiennes», lit-on dans le communiqué, qui a également affirmé que la «France réitère son plein soutien à la Tunisie et au peuple tunisien face aux défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté».

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a ajouté que la France rappelle «la nécessité que soient engagées, sans tarder, les réformes nécessaires à la stabilité et la prospérité future du pays».

La même source est par ailleurs revenue sur la déprogrammation du dossier de la Tunisie par le Fonds monétaire international (FMI), initialement prévu le 19 décembre, en commentant : «Après avoir appris avec préoccupation le report de l’examen du dossier de la Tunisie par le conseil d’administration du FMI, la France appelle à la reprise de discussions, aussi inclusives que possible, entre les autorités tunisiennes et le FMI en vue d’aboutir à un accord définitif».

Rappelons, qu’après avoir annoncé, samedi dernier, un taux de participation à la sortie des urnes de 8,8%, l’Isie a affirmé que le taux final de participation aux législatives du 17 décembre est de 11,22% qui reste toutefois très faible avec près de 89% d’abstention.

Un taux qui représente un désintérêt des Tunisiens et qui s’apparente pour plusieurs observateurs à «un retrait de confiance au président de la république Kaïs Saïed», sachant que plusieurs partis de l’opposition, qui ont boycotté le scrutin ont appelé au départ du chef de l’État à et à la mise en place d’une présidentielle anticipée, en vue de préparer de nouvelles législatives et d’engager les réformes nécessaires afin de faire face à la crise socio-économique et de sauver le pays…

Y. N.