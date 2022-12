Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l’Isie

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), a organisée une conférence de presse, ce lundi 19 décembre 2022, pour annoncer les résultats préliminaires des législatives du 17 décembre 2022 ainsi que le taux final de participation à ce scrutin.

Selon le président de l’Isie, Farouk Bouasker le taux de participation est de 11,22% (1.025.418 électeurs se sont rendus aux urnes) contre un taux de 8,8% annoncé comme résultat préliminaire à la sortie des urnes samedi dernier.

La même source a ajouté que les observateurs ont enregistrés plusieurs infractions, en citant les plus récurrentes, notamment des publications en dehors des espaces spécifiés, non respect du silence électoral, des affiches électorales déchirées, des activités électorales non déclarées…

Après examen des rapports des observateurs de différents bureaux de l’Irie, le Conseil de l’Instance a par ailleurs décidé d’annuler partiellement ou totalement les résultats de certaines circonscriptions, en particulier pour non-respect du silence électoral.

Y. N.