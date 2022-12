Tunisie : Sousse accueille la 9e édition des Journées de l’Artisan

Les Journées de l’Artisan de Sousse auront lieu du 23 au 25 décembre. Près de 100 artisans y participeront avec leurs dernières créations.

L’Association Art et Traditions et l’Office national de l’Artisanat (ONAT) organisent comme chaque année une nouvelle édition des Journées de l’Artisanat qui auront lieu à Slim Centre à Sousse. L’événement durera trois jours et donnera à voir une large sélection de produits du terroir et des créations artisanales de tout genre.

L’événement comprendra une expo-vente avec la participation de plus de 90 artisans issus des différentes régions du pays, mais aussi des espaces d’animation et des ateliers de maquillage, de peinture, de calligraphie, de moulage de pâte et de déguisement.

F.B