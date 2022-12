Tunisie : sites web marchands en hausse de 4% (9 mois 2022)

Le nombre de sites marchands en Tunisie a augmenté de 4% au cours des 9 premiers mois de 2022, atteignant 1.489 à fin septembre, contre 1.436 durant la même période l’an dernier.

Le parc de points d’acceptation des paiements électroniques comprend 3.000 guichets automatiques bancaires (GAB, +1,5% par rapport à la même période en 2021), 32.000 transferts électroniques de fonds en point de vente (EFTOPS, +10,5%) et 6 millions de cartes bancaires (+6,2%), lit-on dans le rapport périodique de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur les paiements en Tunisie publié lundi 19 décembre 2022.

De même, le nombre d’opérations de paiement électronique a atteint 9,4 millions d’opérations pour une valeur de 619 millions de dinars tunisiens (MDT) à fin septembre, enregistrant une hausse respectivement de 31% et 52%.

La BCT a en outre fait état d’une nette augmentation du volume des moyens de paiement électroniques (chèques, prélèvements, effets de change et virement inférieurs à 100 MDT). Le rapport de la BCT vise à informer le public sur les indicateurs et les tendances dans ce domaine, ainsi que sur les projets structurants soutenant le développement des paiements électroniques afin de mettre en œuvre sa stratégie en matière d’inclusion financière et de decashing.