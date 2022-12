La Tunisie fête le patrimoine culinaire arabe

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) organise la première édition des Journées culinaires arabes au sein de la Cité de la Culture à Tunis, le 1er et 2 février 2023.

La manifestation se tiendra sous le patronage du ministère du Tourisme, avec le concours des ministères des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et des Affaires culturelle, ainsi que la participation des ambassades des pays arabes accrédités à Tunis et le gouvernorat de Tunis. Elle se veut une action promotionnelle de la gastronomie tunisienne et arabe, qui contribue à la valorisation de ce patrimoine considérée comme un levier essentiel d’attractivité touristique.

Au-delà du volet de l’exposition et de la découverte ces journées seront marquées, côté réflexion par l’organisation d’un colloque portant sur le patrimoine culinaire arabe et intitulé : «Richesse et diversité au service du tourisme interarabe».

Ces journées auront également une suite. La FTRT proposera deux projets : la création de l’Union arabe des restaurants touristiques et la sauvegarde du patrimoine culinaire et une Académie des arts culinaires, deux structures qui pourraient être mises sous l’égide de l’Organisation arabe du tourisme basée en Arabie Saoudite dont le président Bandar Ben Fahd Al-Fahid est attendu à Tunis à l’occasion de ce festival.