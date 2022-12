Meher Hammami : Non-lieu pour Nour Chiba dans l’affaire de consommation de drogue

Le président du Syndicat national des chanteurs (SNC) Meher Hammami a annoncé ce lundi 26 décembre 2022, que le chanteur Nour Chiba a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire de consommation de drogue.

Nour Chiba demeure cependant en détention dans le cadre de l’enquête ouverte pour «soupçons de changement de documents de preuve remis par l’autorité publique dans le but de tromper la justice», en rapport avec un changement d’analyse, et pour laquelle le concerné et ses avocats nient tout lien.

Rappelons que le chanteur avait été transféré de la prison la Mornaguia à l’hôpital «dans un état très critique», selon son avocat Me Hamadi Zaafrani après une crise de nerfs aiguë. La même source avait indiqué sur Mosaïque FM, que Nour Chiba a même évoqué le suicide pour mettre fin à cette injustice…

