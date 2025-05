Coopération ONU-Tunisie : Renforcement de l’engagement pour le maintien de la paix

Le partenariat entre les Nations Unies et la Tunisie a été mis en lumière lors d’une rencontre à Berlin entre le ministre des Affaires étrangères tunisien et le responsable onusien des opérations de maintien de la paix. La participation active des forces tunisiennes, y compris les femmes, et le soutien logistique ont été particulièrement soulignés.

Dans le cadre de sa participation à la Conférence Ministérielle des Nations Unies sur le Maintien de la Paix, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a rencontré aujourd’hui 13 mai 2025 à Berlin, M. Jean Pierre La Croix, Sous-Secrétaire Général des Nations Unies en charge des Opérations de Maintien de la Paix.

Le Ministre a rappelé les contributions de la Tunisie, depuis son indépendance et son adhésion au système des Nations Unies dans les années 1960, aux opérations de maintien de la paix, soulignant son engagement continu à servir la paix et la sécurité internationales à travers sa participation continue à quatre Missions de maintien de la paix des Nations Unies dans différentes parties du monde.

Il a également souligné le rôle important joué par les Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix, qui est l’un des mécanismes les plus importants de la coopération multilatérale dans ses dimensions sécuritaires et humanitaires.

Pour sa part, le Responsable onusien a salué le partenariat distingué entre l’Organisation et la Tunisie, en se félicitant du niveau des unités militaires et sécuritaires tunisiennes participant aux Missions de paix de l’ONU, et louant l’implication des femmes tunisiennes dans ces Missions ainsi que le soutien logistique dont elles bénéficient.

Les deux parties ont discuté des préparatifs en cours pour la conférence internationale que la Tunisie accueillera les 10 et 11 juillet 2025 sur le thème « Le rôle des forces armées dans la protection des civils au cours des opérations de paix », avec une large participation internationale.

Communiqué