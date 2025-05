Tunisie | Sonede : Promotion d’une gestion durable des ressources en eau

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a récemment organisé plusieurs évènements dans différentes régions visant à sensibiliser les élèves sur l’utilisation rationnelle et l’économie de l’eau

Cet évènement s’est déroulé dans différentes écoles primaires du pays, notamment à Manouba, Sousse, Moknine, Ben Arous entre autres régions du pays et a été marqué par une présentation scientifique captivante pour mettre en lumière l’importance cruciale de rationaliser notre consommation d’eau.

L’enthousiasme des enfants s’est notamment exprimé à travers un atelier de dessin créatif et sensibilisant aux bonnes pratiques et ils ont pu illustrer leur compréhension de la nécessité de préserver cette ressource vitale et d’adopter des comportements responsables en matière de consommation d’eau.

Les plus belles réalisations ont été récompensées par des prix, encourageant ainsi l’engagement des élèves, indique la Sonede qui a également précisé qu’en parallèle des initiatives au sein des écoles, les agents régionaus de la Sonede ont également mené des actions de sensibilisation auprès du grand public.

Des affiches et des dépliants ont été distribués aux citoyens, les incitant à adopter des pratiques d’économie d’eau au quotidien, ajoute encore la Sonede qui a réaffirmé son engagement à promouvoir une gestion durable des ressources en eau et à sensibiliser les jeunes générations à l’importance vitale de l’eau pour notre avenir.

Y. N.