Tunisie : Me Hamadi Zaafrani s’exprime sur l’état de santé de Nour Chiba

Me Hamadi Zaafrani s’est exprimé sur l’état de santé de son client Nour Chiba, qui a été transporté, mercredi soir, de la prison de la Mornaguia à l’hôpital

Intervenant sur Moaïque FM lors de l’émission Noujoum présentée par Hédi Zaïem, l’avocat a affirmé que l’état de santé du chanteur Nour Chiba «est grave et qu’il s’était évanoui mercredi après une crise de nerfs aiguë».

Me Zaafrani affirme avoir rendu visite jeudi à son client, et que ce dernier est dans un état psychologique inquiétant : «Rien n’explique son maintien en détention depuis 9 mois et il n’accepte plus cette injustice… Il m’a même dit qu’il finira par quitter la prison… mort», a lancé l’avocat en affirmant que Nour Chiba a même pensé au suicide et qu’après cette visite, il a alerté la direction de la prison à ce sujet.

«Nour Chiba sait qu’il n’a rien fait dans cette affaire et il est détenu avec une autre personne, sachant que tous les autres suspects (dans une affaire de cocaïne, Ndlr)ne sont pas en détention. A ce jour la personne impliquée dans l’affaire de changement d’éléments de preuves fournis par des agents de l’autorité publique n’est toujours pas identifiée. Nour Chiba a pour sa part reconnu devant le procureur qu’il consomme… pourquoi changerait-il donc les analyses ? Soyons logiques…», a déploré l’avocat.

La même source a ajouté que le chanteur est suivi en prison par un psychologue et que son état se détériore de jour en jour. «Rien n’explique son maintien en détention et on a demandé à ce qu’il soit remis en liberté provisoire le temps que l’enquête révèle les vrais coupables…», a encore lancé l’avocat.

